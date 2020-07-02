***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2020 11:41
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.06.2020 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 900 milyon Türk Lirası nominal değerli 221 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 6-7-8 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854005
BIST
11:40116.632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.317,29
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:406,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:407,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
11:40390,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 390,41
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,60
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|76.722.364
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.370
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|52.482.427
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.556.767
|% 9,92
|
|CMBTN
|72,75
|16.141.105
|% 9,89
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|ULAS
|5,18
|1.818.993
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,39
|544.221.486
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,26
|390.588.479
|% 0,93
|
|ASELS
|33,06
|278.538.092
|% 0,92
|
|THYAO
|12,33
|274.014.833
|% 0,24
|
|SISE
|5,75
|250.540.283
|% 3,23
|
|KRDMD
|3,26
|390.588.479
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,04
|189.223.672
|% 0,99
|
|ALBRK
|1,74
|149.345.633
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,61
|127.567.298
|% 5,92
|
|TSKB
|1,32
|93.632.405
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5578
|8,6007
|% 0,47
|
|Frank
|7,2384
|7,2820
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|1,02
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|3,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|3,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,35
|