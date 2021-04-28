***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
28.04.2021 16:47
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.04.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 3-4-5 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931804
BIST
17:091.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,20
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:098,1986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:099,9247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:09467,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,60
|Açılış
|: 467,47
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:09
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.812.588
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|89.648.527
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.393
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.620
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,40
|9.971.056
|% -8,66
|
|EREGL
|18,95
|926.947.924
|% -2,57
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|THYAO
|11,97
|576.728.348
|% 0,34
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|YKBNK
|2,09
|278.758.940
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GWIND
|4,81
|467.646.420
|% -8,38
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1934
|8,1986
|% -0,08
|
|Euro
|9,9143
|9,9247
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,3595
|11,4164
|% -0,24
|
|Frank
|8,9350
|8,9888
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1795
|2,1904
|% -0,16
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-2,22
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,79
|
Seans Raporu
17:09
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-
17:24SELEC
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 544 adet işlem
-
17:23ANELE
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 404, 074 adet işlem
-
17:22EDIP
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 198, 290 adet işlem
-
17:21MERKO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 407 adet işlem
-
17:20XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 10, 576.00 milyon TL de