***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
29.09.2021 14:37
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.09.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 4-5-6 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965706
BIST
15:211.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
15:218,8505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
15:2110,3217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0559
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2938
15:21494,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 494,80
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MANAS
|17,29
|31.219.155
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.414.358
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.569.125
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|166.839.521
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.217.117
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.567.101
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GEDIK
|7,49
|49.020.472
|% -7,30
|
|GARAN
|9,04
|937.178.828
|% 2,26
|
|THYAO
|13,77
|859.460.994
|% -0,07
|
|KOZAL
|96,85
|393.055.129
|% 2,65
|
|SISE
|8,10
|377.240.410
|% 1,00
|
|TUPRS
|111,80
|349.488.404
|% -0,97
|
|YKBNK
|2,38
|284.041.438
|% 1,71
|
|GARAN
|9,04
|937.178.828
|% 2,26
|
|THYAO
|13,77
|859.460.994
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,25
|297.635.578
|% 1,55
|
|SISE
|8,10
|377.240.410
|% 1,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8474
|8,8505
|% -0,22
|
|Euro
|10,3130
|10,3217
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,8912
|11,9509
|% -0,62
|
|Frank
|9,4832
|9,5403
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3520
|2,3637
|% -0,19
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|4,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.335
|10,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|11,07
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|5,36
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,21
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,06
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|-0,29
|
Seans Raporu
15:21
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15:35
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15:35
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