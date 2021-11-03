***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
03.11.2021 17:16
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.10.2021 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1,1 milyar Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 8-9-10 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974484
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:059,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0582
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
18:0511,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0474
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05552,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 4,17
|Açılış
|: 552,67
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6926
|9,6989
|% 0,60
|
|Euro
|11,2358
|11,2480
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,2232
|13,2895
|% 0,53
|
|Frank
|10,5913
|10,6551
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5801
|2,5930
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,67
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,03
|
|B. Petrol
|81,50
|81,50
|-0,49
|