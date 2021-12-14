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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

14.12.2021 17:15
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021 ve 02.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 06.09.2021 ve 02.11.2021 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 30 milyar Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı halka arz edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983124


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DOGUB 3,85 3.065.252 % 10,00  
TETMT 275,00 5.892.752 % 10,00  
NIBAS 16,73 16.203.265 % 9,99  
EPLAS 26,28 15.235.488 % 9,96  
PKENT 5.509,90 3.020.501 % 9,96  
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Euro 16,5482 16,5826 % 2,28  
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Frank 15,8110 15,9062 % 1,95  
Riyal 3,8977 3,9172 % 1,88  
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12:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -0,29  
Altın Gr. 833 834 14,01  
Cumhuriyet 5.526 5.610 118,00  
Tam 5.500 5.643 120,20  
Yarım 2.658 2.730 58,15  
Çeyrek 1.333 1.365 29,08  
Gümüş.Ons 21,87 21,89 -0,08  
Gümüş Gr. 10,29 10,30 0,14  
B. Petrol 73,00 73,00 -0,70  
Seans Raporu 12:49
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