***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
14.12.2021 17:15
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021 ve 02.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 06.09.2021 ve 02.11.2021 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 30 milyar Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı halka arz edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983124
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|DOGUB
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|TETMT
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|NIBAS
|16,73
|16.203.265
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|EPLAS
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|15.235.488
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|PKENT
|5.509,90
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|MERIT
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|OYLUM
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|ALBRK
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|NUGYO
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|2.761.410.252
|% 5,76
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|GARAN
|12,19
|1.855.029.955
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|SISE
|16,28
|1.528.855.844
|% -1,87
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|KRDMD
|11,84
|1.399.548.394
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|YKBNK
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|1.258.601.730
|% -0,51
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|EKGYO
|2,77
|1.062.835.039
|% 2,97
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|TSKB
|1,72
|586.364.001
|% 1,18
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|YKBNK
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|GARAN
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|1.855.029.955
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|12:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6790
|14,6946
|% 2,07
|
|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|12:49
|Alış
|Satış
|%
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|1.771
|1.771
|-0,29
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|Altın Gr.
|833
|834
|14,01
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|Cumhuriyet
|5.526
|5.610
|118,00
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|Tam
|5.500
|5.643
|120,20
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|Yarım
|2.658
|2.730
|58,15
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|Çeyrek
|1.333
|1.365
|29,08
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|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,08
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|Gümüş Gr.
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|10,30
|0,14
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|73,00
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