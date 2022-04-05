***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.04.2022 17:03
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.04.2022 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015975
BIST
17:182.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:1814,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0498
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1816,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0095
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:18916,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,71
|Açılış
|: 916,26
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.248.898
|% 9,93
|
|ASUZU
|96,25
|251.910.331
|% 9,38
|
|CEOEM
|11,90
|77.292.020
|% -9,78
|
|LIDER
|18,77
|774.835.978
|% -8,44
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GMTAS
|3,01
|10.881.253
|% -4,44
|
|THYAO
|34,42
|4.768.882.648
|% 2,87
|
|ASELS
|26,00
|3.089.580.641
|% 2,60
|
|KRDMD
|16,02
|2.944.097.197
|% 1,07
|
|GARAN
|12,57
|2.699.741.060
|% -0,48
|
|SISE
|16,57
|2.370.953.991
|% 1,84
|
|ODAS
|1,93
|844.885.778
|% 8,43
|
|EKGYO
|2,58
|941.693.352
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,24
|1.211.906.118
|% 0,71
|
|GARAN
|12,57
|2.699.741.060
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,75
|1.645.225.243
|% 0,39
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7176
|14,7256
|% 0,32
|
|Euro
|16,1084
|16,1216
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,2956
|19,3924
|% 0,49
|
|Frank
|15,8433
|15,9387
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9116
|3,9312
|% 0,23
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,57
|
|Altın Gr.
|919
|919
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|
Seans Raporu
17:14
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-
17:28CANTE
Yüzde 4.78 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 469, 188 adet işlem
-
17:27OLMK
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 176 adet işlem
-
17:26SKTAS
Yüzde 7.48 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 210, 256 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 35 artarak (% 0.83 ) 2, 598
-
17:25XU100
Endeks 2, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 44, 216.00 milyon TL de