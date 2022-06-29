***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
29.06.2022 09:51
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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24.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.06.2022 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 300 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 4-5-6 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039879
BIST
12:452.470
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978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ULUSE
|223,80
|20.891.211
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|96.191.749
|% 9,96
|
|RODRG
|24,22
|6.172.061
|% 8,61
|
|CLEBI
|389,80
|124.784.478
|% 8,52
|
|ORCAY
|18,10
|58.766.228
|% 8,45
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,71
|35.289.615
|% -6,55
|
|SEKUR
|14,37
|31.666.641
|% -5,27
|
|RYSAS
|8,70
|5.992.619
|% -5,13
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|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,48
|2.370.857.666
|% -1,17
|
|EREGL
|27,38
|657.484.581
|% -0,65
|
|ASELS
|23,48
|631.056.330
|% 1,21
|
|SISE
|21,14
|624.893.384
|% -1,31
|
|SAHOL
|19,85
|496.808.616
|% -1,44
|
|ODAS
|2,98
|332.578.348
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|235.046.496
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,44
|318.163.814
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|146.684.856
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|470.374.936
|% 0,00
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7014
|16,7155
|% 0,20
|
|Euro
|17,5563
|17,5727
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,2795
|20,3812
|% 0,08
|
|Frank
|17,4478
|17,5529
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4377
|4,4599
|% 0,15
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,43
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|1,00
|
|Tam
|6.527
|6.608
|-29,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
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|B. Petrol
|114
|114
|0,51
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