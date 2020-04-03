***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.03.2020 tarihli açıklamamız.Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.İlgili talep toplama işlemi 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834507BIST