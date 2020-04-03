***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
03.04.2020 10:46
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.03.2020 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834507
BIST
11:5189.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -250,66
|Açılış
|: 89.614
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|Önceki Kapanış
|: 89.511
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En Düşük
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11:516,7050
En Yüksek
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|: 1,37%
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|Açılış
|: 347,30
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|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.325.785
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.716.825
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.259.734
|% -9,87
|
|ULAS
|1,58
|2.651.389
|% -9,20
|
|DAGI
|2,09
|6.135.041
|% -8,73
|
|PETKM
|3,37
|272.809.344
|% -2,60
|
|TUPRS
|85,20
|260.058.544
|% 3,09
|
|ASELS
|23,32
|232.097.116
|% 0,78
|
|GARAN
|7,48
|202.097.944
|% -1,58
|
|ARCLK
|14,00
|162.517.451
|% 4,87
|
|PETKM
|3,37
|272.809.344
|% -2,60
|
|GSRAY
|2,06
|141.935.499
|% -6,36
|
|IHLGM
|0,99
|57.740.750
|% -1,00
|
|KARSN
|1,31
|63.532.081
|% 0,77
|
|YKBNK
|1,82
|81.437.065
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2218
|8,2631
|% 0,57
|
|Frank
|6,8332
|6,8743
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7770
|1,7859
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,27
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,01
|
|B. Petrol
|31,39
|31,39
|1,45
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Seans Raporu
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