***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2020 11:40
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.06.2020 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 900 milyon Türk Lirası nominal değerli 221 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 6-7-8 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854004
BIST
11:33116.599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.283,71
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:336,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:337,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
11:33390,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,52
|Açılış
|: 390,45
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,60
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|76.189.258
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.370
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|52.037.191
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.514.804
|% 9,92
|
|CMBTN
|72,35
|15.310.108
|% 9,29
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,21
|1.785.422
|% -3,87
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,42
|471.872.384
|% 1,45
|
|KRDMD
|3,26
|373.441.930
|% 0,93
|
|ASELS
|33,08
|264.651.361
|% 0,98
|
|THYAO
|12,34
|261.614.329
|% 0,33
|
|SISE
|5,77
|244.299.794
|% 3,59
|
|KRDMD
|3,26
|373.441.930
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,05
|187.671.881
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,74
|147.640.720
|% 1,75
|
|TSKB
|1,31
|93.166.657
|% 2,34
|
|CEMAS
|1,58
|92.750.440
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5548
|8,5978
|% 0,44
|
|Frank
|7,2377
|7,2813
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|1,18
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|3,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|3,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,38
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1407, 49 artarak (% 1.06 ) 133, 889
-
11:48
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MRGYO, KENT
-
11:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, MRDIN
-
11:48XU100
Endeks 116, 586 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 6, 127.00 milyon TL de
-
11:48MAALT
Yüzde 4.45 oranında artışla 81.05 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 374 adet işlem