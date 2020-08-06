***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
06.08.2020 11:14
yır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 10-11-12 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865606
BIST
16:591.047
En Yüksek
|Değişim
|: -4,09%
|| -44,60
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:597,2891
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 0,2445
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
16:598,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 0,2779
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
16:59483,49
En Yüksek
|Değişim
|: 4,70%
|| 21,71
|Açılış
|: 483,49
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.809.490
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.096.484
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.881.398
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.449.191
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.443.272
|% 9,91
|
|ALCAR
|71,10
|4.690.543
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.877.663
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.812
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.199.689
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|GARAN
|6,53
|1.272.921.783
|% -3,69
|
|SISE
|5,89
|1.013.011.584
|% -5,61
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|ASELS
|15,67
|920.703.877
|% -6,95
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|564.781.503
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,05
|455.613.009
|% -2,84
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|TRKCM
|3,77
|758.274.870
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5427
|9,5905
|% 3,58
|
|Frank
|7,9517
|7,9996
|% 2,93
|
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% 3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.067
|2.068
|29,07
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,14
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.337
|242,80
|
|Tam
|3.297
|3.454
|269,60
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|119,30
|
|Çeyrek
|803
|842
|63,50
|
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,33
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
Seans Raporu
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