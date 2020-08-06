***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









yır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 23.07.2020 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 17.09.2019 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 10-11-12 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865606BIST