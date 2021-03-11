***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 05.03.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 200 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 15-16-17 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917226BIST