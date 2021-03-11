***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
11.03.2021 12:13
Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.03.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 200 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 15-16-17 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917226
BIST
13:401.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,42
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:407,4556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0489
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:408,9324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:40415,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 415,78
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:40
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.259.342
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.485.282
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|36.042.536
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.942.555
|% -9,95
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,00
|120.246.695
|% -6,75
|
|PKENT
|2.349,00
|11.393.066
|% -6,38
|
|IZMDC
|2,89
|175.237.357
|% -6,17
|
|SASA
|48,64
|1.354.404.337
|% 4,69
|
|SISE
|7,79
|745.011.381
|% 1,30
|
|KOZAL
|129,30
|619.240.364
|% 0,23
|
|GARAN
|9,14
|464.573.478
|% -0,33
|
|TCELL
|16,74
|415.573.872
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,41
|406.053.455
|% 1,26
|
|SISE
|7,79
|745.011.381
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,47
|243.713.137
|% 2,66
|
|TSKB
|1,72
|120.186.847
|% 0,58
|
|PETKM
|6,23
|406.945.033
|% 0,00
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4521
|7,4556
|% -0,65
|
|Euro
|8,9279
|8,9324
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,3703
|10,4223
|% -0,37
|
|Frank
|8,0238
|8,0722
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9805
|1,9905
|% -0,55
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|9,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|-6,12
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|-2,96
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|0,94
|