***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.09.2021 14:30
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.08.2021 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 550 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 6-7-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961166
BIST
17:161.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:168,2993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:169,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0124
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:16483,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,98
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:16
|EGEPO
|5,50
|668.806
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.438.136
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.043.100
|% 9,98
|
|AGYO
|3,58
|14.473.713
|% -3,24
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|SEYKM
|19,66
|20.973.850
|% -2,87
|
|BOSSA
|31,62
|3.288.149
|% -2,83
|
|DESA
|9,43
|13.866.285
|% -2,78
|
|GARAN
|9,89
|1.132.882.008
|% 0,10
|
|THYAO
|12,91
|962.823.201
|% 1,81
|
|SASA
|27,96
|593.677.557
|% 1,75
|
|KOZAL
|104,80
|564.451.288
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,63
|507.175.956
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|507.175.956
|% -0,38
|
|GARAN
|9,89
|1.132.882.008
|% 0,10
|
|ODAS
|1,51
|168.323.083
|% 3,42
|
|AKYHO
|2,27
|165.587.384
|% 9,66
|
|THYAO
|12,91
|962.823.201
|% 1,81
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2972
|8,2993
|% -0,07
|
|Euro
|9,8341
|9,8383
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,4031
|11,4603
|% 0,09
|
|Frank
|9,0223
|9,0767
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2051
|2,2161
|% -0,14
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,44
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-10,00
|
|Tam
|3.192
|3.272
|-5,32
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-2,57
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|-1,01
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:32MNDRS
Yüzde 6.31 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 930, 507 adet işlem
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17:31MEPET
Yüzde 7.66 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 072, 137 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 03 artarak (% 0.08 ) 1, 301
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, PSDTC, PSDTC, TGSAS, LUKSK, BURCE, DIRIT, PSDTC, KONTR, BALAT
-
17:30
MNDRS, MEPET, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında