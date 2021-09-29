***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
29.09.2021 14:36
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.09.2021 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 4-5-6 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965705
BIST
15:221.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
15:228,8512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
15:2210,3309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0467
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2938
15:22494,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 494,80
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MANAS
|17,29
|30.353.618
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.414.120
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.565.934
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|166.747.796
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.164.872
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.423.296
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GEDIK
|7,47
|48.983.363
|% -7,55
|
|GARAN
|9,03
|916.356.718
|% 2,15
|
|THYAO
|13,76
|853.179.304
|% -0,15
|
|KOZAL
|96,80
|389.505.849
|% 2,60
|
|SISE
|8,11
|372.882.566
|% 1,12
|
|TUPRS
|111,70
|346.552.023
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,39
|282.580.391
|% 2,14
|
|GARAN
|9,03
|916.356.718
|% 2,15
|
|THYAO
|13,76
|853.179.304
|% -0,15
|
|AKBNK
|5,25
|290.700.243
|% 1,55
|
|SISE
|8,11
|372.882.566
|% 1,12
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8474
|8,8505
|% -0,22
|
|Euro
|10,3130
|10,3217
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,8987
|11,9583
|% -0,56
|
|Frank
|9,4865
|9,5436
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3529
|2,3647
|% -0,15
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,11
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|12,00
|
|Tam
|3.274
|3.356
|17,27
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|8,36
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,18
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,88
|77,88
|-0,47
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 0.90 ) 1, 492
-
15:29BIZIM
Yüzde 5.22 oranında artışla 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 542, 065 adet işlem
-
15:27SAFKR
Yüzde 7.51 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 017, 498 adet işlem
-
15:26YEOTK
Yüzde 4.63 oranında artışla 92.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 875 adet işlem
-
15:25XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 7, 436.00 milyon TL de