***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









hi06.09.2021 ve 02.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 06.09.2021 ve 02.11.2021 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 30 milyar Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı halka arz edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983123BIST