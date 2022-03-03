***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 28.02.2022 tarihli açıklamalarımız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 116 gün vadeli finansman bonosu ile 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 7-8-9 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006745BIST