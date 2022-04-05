***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.04.2022 17:03
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.04.2022 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015974
BIST
17:172.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,20
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:1714,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0498
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1716,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0095
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:17916,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,71
|Açılış
|: 916,26
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.898.572
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.259.593
|% 9,93
|
|ACSEL
|33,86
|69.233.721
|% 9,58
|
|CEOEM
|11,89
|78.755.982
|% -9,86
|
|LIDER
|18,76
|780.872.160
|% -8,49
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|3,00
|10.953.234
|% -4,76
|
|GRNYO
|2,39
|3.619.522
|% -4,40
|
|THYAO
|34,28
|4.920.992.143
|% 2,45
|
|KRDMD
|15,86
|3.050.370.216
|% 0,06
|
|GARAN
|12,55
|2.749.898.631
|% -0,63
|
|SISE
|16,47
|2.409.976.565
|% 1,23
|
|PETKM
|9,77
|1.684.028.553
|% 0,51
|
|ODAS
|1,89
|868.393.424
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,57
|956.140.244
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,20
|1.247.456.538
|% -0,24
|
|GARAN
|12,55
|2.749.898.631
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,86
|3.050.370.216
|% 0,06
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7199
|14,7284
|% 0,34
|
|Euro
|16,1122
|16,1246
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2977
|19,3945
|% 0,50
|
|Frank
|15,8346
|15,9300
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9140
|3,9336
|% 0,30
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|0,64
|
|Altın Gr.
|917
|918
|5,09
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,51
|
Seans Raporu
17:17
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17:32PRKAB
Yüzde 4.41 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 467, 242 adet işlem
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17:31MERCN
Yüzde 7.53 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 043, 293 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TCELL, TUPRS
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17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 07 artarak (% 0.77 ) 2, 097
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, OLMK, IDEAS, ARMDA