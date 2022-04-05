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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

05.04.2022 17:03
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK T


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 01.04.2022 tarihli açıklamamız.   Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.    İlgili talep toplama işlemi 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015974


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ULUSE 150,70 14.801.034 % 10,00  
ARMDA 85,90 3.898.572 % 9,99  
IDEAS 23,14 36.812.069 % 9,98  
OLMK 9,30 16.259.593 % 9,93  
ACSEL 33,86 69.233.721 % 9,58  
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Dolar 14,7199 14,7284 % 0,34  
Euro 16,1122 16,1246 % 0,06  
Sterlin 19,2977 19,3945 % 0,50  
Frank 15,8346 15,9300 % 0,31  
Riyal 3,9140 3,9336 % 0,30  
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17:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 0,64  
Altın Gr. 917 918 5,09  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.062 6.213 55,57  
Yarım 2.930 3.006 26,87  
Çeyrek 1.470 1.503 13,44  
Gümüş.Ons 24,67 24,69 0,14  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,14  
B. Petrol 108 108 0,51  
Seans Raporu 17:17
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