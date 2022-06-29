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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

29.06.2022 09:50
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK T


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 24.06.2022 tarihli açıklamamız.    Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 300 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.     İlgili talep toplama işlemi 4-5-6 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039878


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RODRG 24,32 6.323.644 % 9,06  
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Altın Gr. 975 975 -0,71  
Cumhuriyet 6.525 6.624 -1,00  
Tam 6.527 6.609 -28,00  
Yarım 3.195 3.231 -15,00  
Çeyrek 1.600 1.615 -7,00  
Gümüş.Ons 20,72 20,74 -0,12  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 -0,03  
B. Petrol 114 114 0,37  
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