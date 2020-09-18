***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
18.09.2020 18:37
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019, 02.01.2020, 03.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020, 02.07.2020, 06.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019, 02.01.2020, 03.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020, 02.07.2020 ve 06.08.2020 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı 25 Ekim 2019 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 02.01.2020, 03.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020, 02.07.2020 ve 06.08.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875756
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5788
En Düşük
7,5327
17:598,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9945
En Düşük
8,9268
17:59474,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,70
|Açılış
|: 474,42
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
477,47
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.646.051
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5692
|7,5707
|% 0,32
|
|Euro
|8,9640
|8,9786
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7421
|9,7909
|% -0,18
|
|Frank
|8,2696
|8,3194
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0097
|2,0197
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|7,38
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,33
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de