***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
11.02.2021 11:47
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020, 05.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020 ve 05.01.2021 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 13 Kasım 2020 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2021 tarihli açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909048
BIST
15:071.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:077,0378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0357
15:078,5539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:07417,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,75
|Açılış
|: 417,12
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:05
|IDEAS
|29,92
|14.349.145
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|122.109.951
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.538.043
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.780.673
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|33.778.932
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|UTPYA
|38,40
|64.223.136
|% -6,34
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|136,70
|901.299.366
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,60
|774.313.172
|% -1,14
|
|SASA
|31,02
|722.384.936
|% 3,54
|
|PETKM
|5,17
|698.072.835
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,56
|579.815.500
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|774.313.172
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|579.815.500
|% 1,42
|
|PETKM
|5,17
|698.072.835
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,26
|332.803.999
|% 6,23
|
|KARSN
|4,97
|378.634.360
|% 3,33
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0359
|7,0394
|% -0,26
|
|Euro
|8,5501
|8,5551
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7055
|9,7541
|% -0,23
|
|Frank
|7,8779
|7,9254
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8715
|1,8809
|% -0,21
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,68
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|-14,84
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,18
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,45
|