***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
11.03.2021 12:13
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020, 05.01.2021 ve 11.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020, 05.01.2021 ve 11.02.2021 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı 13 Kasım 2020 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2021 ve 11.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917225
BIST
13:301.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,47
|Açılış
|: 1.575
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|Önceki Kapanış
|: 1.565
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1.580
En Düşük
1.573
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|Açılış
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En Düşük
7,4321
13:308,9333
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 415,76
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418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:30
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.253.305
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.409.322
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|35.962.065
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.899.751
|% -9,95
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,12
|117.973.641
|% -6,45
|
|KATMR
|4,69
|226.657.318
|% -6,20
|
|IZMDC
|2,90
|173.926.527
|% -5,84
|
|SASA
|48,68
|1.320.605.969
|% 4,78
|
|SISE
|7,77
|716.816.099
|% 1,04
|
|KOZAL
|129,80
|588.367.322
|% 0,62
|
|GARAN
|9,14
|449.421.123
|% -0,33
|
|TCELL
|16,72
|401.419.879
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,39
|383.049.456
|% 0,42
|
|SISE
|7,77
|716.816.099
|% 1,04
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|TSKB
|1,72
|119.441.647
|% 0,58
|
|DOHOL
|3,47
|235.886.014
|% 2,66
|
|IZMDC
|2,90
|173.926.527
|% -5,84
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4500
|7,4513
|% -0,71
|
|Euro
|8,9242
|8,9333
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,3720
|10,4240
|% -0,36
|
|Frank
|8,0237
|8,0720
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9820
|1,9919
|% -0,48
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|9,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|-6,12
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|-2,96
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,48
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|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,09
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|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
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|B. Petrol
|68,84
|68,84
|0,94
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