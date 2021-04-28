***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
28.04.2021 16:45
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021 ve 09.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021 ve 09.04.2021 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 13 Kasım 2020 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021 ve 09.04.2021 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931801
BIST
16:371.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,48
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.395
En Düşük
1.380
16:378,2065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1800
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8,2452
En Düşük
8,1552
16:379,9086
En Yüksek
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|: -0,25%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,8700
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9,9649
En Düşük
9,8553
16:37466,53
En Yüksek
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|: -0,54%
|| -2,55
|Açılış
|: 466,53
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|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:37
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.598
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.359
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,84
|73.745.263
|% -9,18
|
|PENGD
|3,59
|50.138.518
|% -8,42
|
|EREGL
|19,16
|865.742.726
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|THYAO
|12,04
|530.348.380
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,08
|276.027.369
|% 0,00
|
|GWIND
|4,89
|452.614.283
|% -6,86
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2019
|8,2065
|% 0,02
|
|Euro
|9,9020
|9,9086
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,3384
|11,3953
|% -0,42
|
|Frank
|8,9118
|8,9654
|% -0,44
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% -0,24
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,96
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|0,75
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