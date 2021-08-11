***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
11.08.2021 10:37
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021, 03.06.2021 ve 02.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021, 03.06.2021 ve 02.07.2021 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 13 Kasım 2020 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021, 03.06.2021 ve 02.07.2021 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957172
BIST
11:481.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,68
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:488,6330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
11:4810,1278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0341
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1411
En Düşük
10,0616
11:48481,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,67
|Açılış
|: 481,23
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,67
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MARKA
|5,06
|3.014.799
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.129.960
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.066.583
|% 9,79
|
|SELGD
|6,60
|16.067.560
|% 6,97
|
|VKING
|6,11
|6.844.930
|% 6,82
|
|IDGYO
|3,63
|290.070
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,40
|38.167.537
|% -8,07
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,85
|30.082.985
|% -6,87
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,04
|667.397.059
|% 0,37
|
|SISE
|8,39
|513.055.543
|% 0,00
|
|EREGL
|19,82
|457.062.711
|% 0,56
|
|GENIL
|16,49
|455.946.776
|% 4,83
|
|GARAN
|9,10
|357.251.626
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,04
|667.397.059
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,86
|119.735.321
|% 0,54
|
|SISE
|8,39
|513.055.543
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|142.132.473
|% -1,61
|
|GARAN
|9,10
|357.251.626
|% -0,11
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6307
|8,6330
|% 0,40
|
|Euro
|10,1206
|10,1278
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,9015
|11,9612
|% 0,43
|
|Frank
|9,3211
|9,3773
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2984
|2,3099
|% 0,65
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,87
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|0,15
|