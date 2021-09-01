***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
01.09.2021 14:30
ır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021, 03.06.2021, 02.07.2021 ve 11.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 13.11.2020, 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021, 03.06.2021, 02.07.2021 ve 11.08.2021 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 13 Kasım 2020 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 09.04.2021, 28.04.2021, 03.06.2021, 02.07.2021 ve 11.08.2021 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961165
BIST
17:161.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:168,2993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:169,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0124
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:16483,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,98
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:16
|EGEPO
|5,50
|668.806
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.438.136
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.043.100
|% 9,98
|
|AGYO
|3,58
|14.473.713
|% -3,24
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|SEYKM
|19,66
|20.973.850
|% -2,87
|
|BOSSA
|31,62
|3.288.149
|% -2,83
|
|DESA
|9,43
|13.866.285
|% -2,78
|
|GARAN
|9,89
|1.132.882.008
|% 0,10
|
|THYAO
|12,91
|962.823.201
|% 1,81
|
|SASA
|27,96
|593.677.557
|% 1,75
|
|KOZAL
|104,80
|564.451.288
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,63
|507.175.956
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|507.175.956
|% -0,38
|
|GARAN
|9,89
|1.132.882.008
|% 0,10
|
|ODAS
|1,51
|168.323.083
|% 3,42
|
|AKYHO
|2,27
|165.587.384
|% 9,66
|
|THYAO
|12,91
|962.823.201
|% 1,81
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2972
|8,2993
|% -0,07
|
|Euro
|9,8341
|9,8383
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,4031
|11,4603
|% 0,09
|
|Frank
|9,0223
|9,0767
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2051
|2,2161
|% -0,14
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,44
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-10,00
|
|Tam
|3.192
|3.272
|-5,32
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-2,57
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|-1,01
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:32MNDRS
Yüzde 6.31 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 930, 507 adet işlem
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17:31MEPET
Yüzde 7.66 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 072, 137 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 03 artarak (% 0.08 ) 1, 301
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, PSDTC, PSDTC, TGSAS, LUKSK, BURCE, DIRIT, PSDTC, KONTR, BALAT
-
17:30
MNDRS, MEPET, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında