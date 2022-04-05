***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
05.04.2022 17:02
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021, 05.01.2022 ve 03.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.12.2021, 05.01.2022 ve 03.03.2022 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 14 Aralık 2021 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2022 ve 03.03.2022 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015973
BIST
17:182.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
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2.343
En Düşük
2.313
17:1814,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0498
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1816,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0095
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:18914,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,39
|Açılış
|: 916,26
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|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.248.898
|% 9,93
|
|ASUZU
|96,20
|254.966.743
|% 9,32
|
|CEOEM
|11,90
|78.079.220
|% -9,78
|
|LIDER
|18,74
|777.250.603
|% -8,59
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GMTAS
|3,01
|10.934.049
|% -4,44
|
|THYAO
|34,40
|4.838.717.974
|% 2,81
|
|ASELS
|25,98
|3.107.187.635
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,95
|2.982.887.345
|% 0,63
|
|GARAN
|12,57
|2.709.300.399
|% -0,48
|
|SISE
|16,55
|2.381.548.780
|% 1,72
|
|ODAS
|1,91
|853.580.907
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,58
|942.443.274
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,22
|1.221.576.913
|% 0,24
|
|GARAN
|12,57
|2.709.300.399
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,74
|1.651.579.037
|% 0,26
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7184
|14,7276
|% 0,33
|
|Euro
|16,1158
|16,1266
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,3003
|19,3971
|% 0,51
|
|Frank
|15,8411
|15,9366
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9126
|3,9322
|% 0,26
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,56
|
|Altın Gr.
|918
|919
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,16
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,27
|
Seans Raporu
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