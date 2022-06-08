***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
08.06.2022 17:20
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022 ve 05.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022 ve 05.04.2022 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 14 Aralık 2021 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2022, 03.03.2022 ve 05.04.2022 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035891
BIST
17:532.552
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.544
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 1.019,77
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
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1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ACSEL
|55,35
|21.917.438
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.945.239
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,26
|562.952.947
|% 8,06
|
|FONET
|11,74
|88.800.990
|% 6,15
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|OYYAT
|76,50
|87.432.132
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.307.925
|% -9,90
|
|TETMT
|237,70
|30.655.331
|% -9,59
|
|TOASO
|66,55
|1.653.370.112
|% -9,27
|
|THYAO
|47,62
|6.209.317.668
|% -1,73
|
|SISE
|22,12
|3.645.838.832
|% -4,16
|
|SASA
|42,98
|2.830.107.519
|% -1,15
|
|KRDMD
|14,82
|2.488.276.528
|% -1,98
|
|EREGL
|34,36
|2.372.080.955
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,72
|954.833.420
|% -4,23
|
|SEGYO
|1,25
|416.241.557
|% 3,31
|
|TSKB
|2,33
|618.811.154
|% -3,32
|
|DOHOL
|4,02
|1.067.610.364
|% -5,41
|
|YKBNK
|4,67
|1.011.748.759
|% -4,30
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,1124
|17,1232
|% 2,20
|
|Euro
|18,3972
|18,4417
|% 2,61
|
|Sterlin
|21,3842
|21,4915
|% 1,69
|
|Frank
|17,4758
|17,5811
|% 1,86
|
|Riyal
|4,5417
|4,5645
|% 1,99
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,96
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|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,11
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|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
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|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,19
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|B. Petrol
|122
|122
|1,02
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