***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / EklemeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022, 08.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022 ve 08.06.2022 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 14 Aralık 2021 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022 ve 08.06.2022 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039877BIST