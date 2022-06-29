***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
29.06.2022 09:50
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022, 08.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.12.2021, 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022 ve 08.06.2022 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 14 Aralık 2021 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022 ve 08.06.2022 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039877
BIST
13:002.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
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|Açılış
|: 2.493
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
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En Düşük
2.447
13:0016,7095
En Yüksek
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|Açılış
|: 16,7900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:0017,5759
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|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,5880
En Düşük
17,4507
13:00974,69
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|Önceki Kapanış
|: 976,11
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978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:00
|BMSCH
|11,37
|97.688.746
|% 9,96
|
|ULUSE
|223,70
|21.123.923
|% 9,93
|
|RODRG
|24,36
|6.394.371
|% 9,24
|
|CLEBI
|388,50
|127.897.465
|% 8,16
|
|ORCAY
|18,00
|64.958.793
|% 7,85
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|13,10
|30.549.259
|% -6,43
|
|MAKIM
|17,65
|362.985.456
|% -6,22
|
|SEKUR
|14,35
|32.529.196
|% -5,41
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,32
|2.474.216.283
|% -1,50
|
|EREGL
|27,40
|727.291.201
|% -0,58
|
|ASELS
|23,42
|658.491.275
|% 0,95
|
|SISE
|21,10
|654.673.826
|% -1,49
|
|SAHOL
|19,79
|518.025.510
|% -1,74
|
|ODAS
|2,97
|345.115.844
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,57
|236.159.283
|% -1,91
|
|TSKB
|2,06
|159.084.150
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,43
|326.665.657
|% -0,89
|
|MOBTL
|1,79
|105.569.750
|% -3,24
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6979
|16,7095
|% 0,16
|
|Euro
|17,5595
|17,5759
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,2586
|20,3602
|% -0,02
|
|Frank
|17,4487
|17,5538
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4393
|4,4615
|% 0,18
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,73
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|Altın Gr.
|974
|975
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|-7,00
|
|Tam
|6.523
|6.605
|-32,00
|
|Yarım
|3.193
|3.229
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|-8,00
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|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|11,12
|11,15
|-0,05
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|B. Petrol
|114
|114
|0,31
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