***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.03.2020 18:11
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Açıklama şablonunda yer alan kar payı dağıtım tablosunun 19. satırına sehven 5.273.813.389,3 olarak girilen Olağanüstü Yedek rakamı 5.723.813.389,3 olarak düzeltilmiştir. Açıklama ekinde yer verilen tablolarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Karar Tarihi 02.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 0,0000000 0 0 0,0000000 0
ISKUR, TRAISKUR91N3 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 0 0
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 0 0
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 0 0
Ek Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2019 yılına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği'ne, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesi gerekliliğinden hareketle, kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmaması gerektiği yönündeki değerlendirmesini iletmiştir. Söz konusu değerlendirme çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarihli kararı uyarınca, kârın Esas Sözleşmemizin 58. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedek akçeye aktarılması hususu ekte yer aldığı şekilde Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.372.235.211,01
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde A ve B grubu payların kâr dağıtımında imtiyazları bulunmaktadır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.878.325.047,87
4. Vergiler ( - ) 806.864.241,29
5. Net Dönem Kârı 6.071.460.806,58
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 301.253.336,28
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.770.207.470,3
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 5.770.207.470,3
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.770.207.470,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 46.394.081
19. Olağanüstü Yedek 5.723.813.389,3
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 3.873.907,35
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825069
BIST