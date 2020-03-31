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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2020 20:15
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 02.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 0,0000000 0 0 0,0000000 0
ISKUR, TRAISKUR91N3 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 0 0
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 0 0
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 0 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 02.03.2020 ve 06.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2019 yılına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği'ne, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesi gerekliliğinden hareketle, kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmaması gerektiği yönündeki değerlendirmesini ilettiği, söz konusu değerlendirme çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarihli kararı uyarınca, kârın Esas Sözleşmemizin 58. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedek akçeye aktarılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulacağı duyurulmuştu. Bankamızın 31.03.2020 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurul'unda 2019 yılı net dönem karı olan 6.071.460.806,58 TL'den Esas Sözleşmemizin 58. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan 5.723.813.389,30 TL'nin olağanüstü yedek akçeye aktarılması kararlaştırılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Profit Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.372.235.211,01
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde A ve B grubu payların kâr dağıtımında imtiyazları bulunmaktadır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.878.325.047,87
4. Vergiler ( - ) 806.864.241,29
5. Net Dönem Kârı 6.071.460.806,58
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 301.253.336,28
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.770.207.470,3
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 5.770.207.470,3
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.770.207.470,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 46.394.081
19. Olağanüstü Yedek 5.723.813.389,3
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 3.873.907,35

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833680


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BMELK 1,10 122.579 % 10,00  
GSDHO 1,21 50.267.537 % 10,00  
INTEM 7,26 2.530.819 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1900 8,2310 % 0,57  
Frank 6,8482 6,8895 % 0,26  
Riyal 1,7529 1,7617 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.578 -0,12  
Altın Gr. 335 336 -7,57  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,95 13,98 -0,01  
Gümüş Gr. 2,97 2,97 -0,01  
B. Petrol 25,95 25,95 -0,01  
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