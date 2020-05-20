***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.05.2020 18:00
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın aşağıda yer verilen kredi notlarını teyit etmiştir. İlgili notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır. • Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu / Görünüm: B+ / Negatif • Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu / Görünüm: B+ / Durağan • Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B • Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B • Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu / Görünüm: A+(tur) / Durağan • Finansal Kapasite Notu: b+ • Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notu: B+ • Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notu: B Fitch Ratings, referans kademelendirmesindeki değişiklik nedeniyle, Bankanın B olan Uzun Vadeli Sermaye Benzeri Borç Notu'nu B- olarak revize etmiştir. Kuruluş ayrıca 4 olan Destek Notu'nu 5, B olan Destek Derecelendirme Tabanı'nı ise B- olarak değiştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845990
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0596
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 381,48
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2968
|8,3384
|% 0,30
|
|Frank
|7,0059
|7,0481
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8010
|1,8101
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|5,79
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.498
|1,20
|
|Tam
|2.536
|2.563
|1,30
|
|Yarım
|1.237
|1.253
|0,60
|
|Çeyrek
|619
|627
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|0,90
|