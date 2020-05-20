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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

20.05.2020 18:00
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***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın aşağıda yer verilen kredi notlarını teyit etmiştir. İlgili notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır. •         Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu / Görünüm: B+ / Negatif •         Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu / Görünüm: B+ / Durağan •         Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B •         Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B •         Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu / Görünüm: A+(tur) / Durağan •         Finansal Kapasite Notu: b+ •         Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notu: B+  •         Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notu: B Fitch Ratings, referans kademelendirmesindeki değişiklik nedeniyle, Bankanın B olan Uzun Vadeli Sermaye Benzeri Borç Notu'nu B- olarak revize etmiştir. Kuruluş ayrıca 4 olan Destek Notu'nu 5, B olan Destek Derecelendirme Tabanı'nı ise B- olarak değiştirmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845990


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