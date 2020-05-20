***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın aşağıda yer verilen kredi notlarını teyit etmiştir. İlgili notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır. • Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu / Görünüm: B+ / Negatif • Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu / Görünüm: B+ / Durağan • Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B • Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B • Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu / Görünüm: A+(tur) / Durağan • Finansal Kapasite Notu: b+ • Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notu: B+ • Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notu: B Fitch Ratings, referans kademelendirmesindeki değişiklik nedeniyle, Bankanın B olan Uzun Vadeli Sermaye Benzeri Borç Notu'nu B- olarak revize etmiştir. Kuruluş ayrıca 4 olan Destek Notu'nu 5, B olan Destek Derecelendirme Tabanı'nı ise B- olarak değiştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845990BIST