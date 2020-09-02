***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 09:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirirken, ilgili notu B+ olarak teyit etmiştir. Kuruluş, Banka'nın Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu'nu B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu A+(tur), görünümünü Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin Türkiye'nin derecelendirme notunun görünümünün 21 Ağustos 2020 tarihinde Durağan'dan Negatif'e çevrilmesini takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872832
BIST
11:181.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:187,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3789
En Düşük
7,3588
11:188,7539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0239
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7500
11:18465,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,93
|Açılış
|: 465,74
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:18
|PKENT
|1.131,30
|4.169.198
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.247.032
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|21.018.395
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,75
|63.077.029
|% -7,79
|
|RALYH
|5,57
|6.391.186
|% -7,48
|
|FENER
|30,80
|376.127.960
|% 9,22
|
|GSRAY
|3,36
|355.477.013
|% 5,99
|
|SISE
|6,19
|333.549.455
|% -0,16
|
|TURSG
|6,27
|290.425.378
|% 5,38
|
|BJKAS
|3,27
|263.590.234
|% 5,48
|
|GSRAY
|3,36
|355.477.013
|% 5,99
|
|BJKAS
|3,27
|263.590.234
|% 5,48
|
|SISE
|6,19
|333.549.455
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,78
|86.795.522
|% 1,14
|
|TURSG
|6,27
|290.425.378
|% 5,38
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3763
|7,3789
|% 0,15
|
|Euro
|8,7488
|8,7539
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,8106
|9,8598
|% -0,17
|
|Frank
|8,0456
|8,0941
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,13
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:30DOKTA
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 776 adet işlem
-
11:29ERSU
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 826, 841 adet işlem
-
11:27XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 3, 109.00 milyon TL de
-
11:25DOGUB
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 750, 287 adet işlem
-
11:24MRGYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 484 adet işlem