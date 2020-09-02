***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirirken, ilgili notu B+ olarak teyit etmiştir. Kuruluş, Banka'nın Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu'nu B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu A+(tur), görünümünü Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin Türkiye'nin derecelendirme notunun görünümünün 21 Ağustos 2020 tarihinde Durağan'dan Negatif'e çevrilmesini takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872832BIST