***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarını B+'dan B'ye güncellemiştir, notların görünümünü Negatif olarak belirlemiştir. Kuruluş, ayrıca, Banka'nın Uzun Vadeli Ulusal Notunu trA+'tan trA-'ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunu trA-1'den trA-2'ye revize etmiş Kısa Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarını B olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002377BIST