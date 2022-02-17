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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

17.02.2022 16:00
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarını B+'dan B'ye güncellemiştir, notların görünümünü Negatif olarak belirlemiştir. Kuruluş, ayrıca, Banka'nın Uzun Vadeli Ulusal Notunu trA+'tan trA-'ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunu trA-1'den trA-2'ye revize etmiş Kısa Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarını B olarak teyit etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002377


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BIST En Aktif Hisseler15:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
DESPC 10,30 18.722.147 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.778.297 % 9,93  
BMSCH 8,10 65.550.236 % 9,91  
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15:49 Alış Satış %  
Dolar 13,6224 13,6294 % 0,24  
Euro 15,5245 15,5349 % 0,35  
Sterlin 18,5045 18,5973 % 0,42  
Frank 14,7433 14,8321 % 0,33  
Riyal 3,6209 3,6390 % 0,24  
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15:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 13,42  
Altın Gr. 827 827 8,29  
Cumhuriyet 5.484 5.567 72,00  
Tam 5.463 5.599 76,37  
Yarım 2.640 2.709 36,94  
Çeyrek 1.324 1.354 18,47  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,00  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,03  
B. Petrol 93,25 93,25 -1,56  
Seans Raporu 15:49
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