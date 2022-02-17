***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.02.2022 16:00
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarını B+'dan B'ye güncellemiştir, notların görünümünü Negatif olarak belirlemiştir. Kuruluş, ayrıca, Banka'nın Uzun Vadeli Ulusal Notunu trA+'tan trA-'ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunu trA-1'den trA-2'ye revize etmiş Kısa Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarını B olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002377
BIST
15:492.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,51
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:4913,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0325
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:4915,5349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0538
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5349
En Düşük
15,4100
15:49826,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 7,88
|Açılış
|: 826,37
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.722.147
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.778.297
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.550.236
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|126.907.206
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.459.102
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.356.796
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,72
|5.002.285.576
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,91
|1.544.967.683
|% 0,34
|
|EREGL
|28,74
|1.247.560.889
|% 1,99
|
|TUPRS
|196,30
|1.140.790.454
|% 0,36
|
|GARAN
|11,92
|754.776.299
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,07
|681.445.247
|% 1,50
|
|THYAO
|29,72
|5.002.285.576
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,91
|1.544.967.683
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,35
|281.360.957
|% -0,42
|
|BUCIM
|1,85
|133.298.548
|% 8,19
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6224
|13,6294
|% 0,24
|
|Euro
|15,5245
|15,5349
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,5045
|18,5973
|% 0,42
|
|Frank
|14,7433
|14,8321
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6209
|3,6390
|% 0,24
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,42
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,29
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.463
|5.599
|76,37
|
|Yarım
|2.640
|2.709
|36,94
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|18,47
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,25
|93,25
|-1,56
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:03LUKSK
Yüzde 5.70 oranında artışla 62.10 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 293 adet işlem
-
16:02MRGYO
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 793, 061 adet işlem
-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 99 artarak (% 0.71 ) 1, 851
-
16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, UZERB, ISATR, BMSCH, ARMDA
-
16:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, KAPLM, SANEL, ERSU, INTEM, PKENT, DZGYO