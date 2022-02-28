***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 22 Türk bankasının derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Kuruluş, İş Bankası'nın B+ olan Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B olarak revize etmiştir. İlgili notun görünümü negatif olarak belirlenmiştir. Kuruluş, Banka'nın B+ olan Uzun Vadeli Türk Parası Notunu ise negatif izlemeye almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005119BIST