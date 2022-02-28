***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 17:02
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 22 Türk bankasının derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Kuruluş, İş Bankası'nın B+ olan Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B olarak revize etmiştir. İlgili notun görünümü negatif olarak belirlenmiştir. Kuruluş, Banka'nın B+ olan Uzun Vadeli Türk Parası Notunu ise negatif izlemeye almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005119
BIST
17:391.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -10,25
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:3913,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0205
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:3915,5751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0553
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:39850,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,34
|Açılış
|: 849,60
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.930.531
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.479.572
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|102.021.875
|% 9,88
|
|PKENT
|381,60
|11.586.890
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,66
|11.888.661
|% -9,59
|
|AEFES
|24,34
|73.121.886
|% -9,31
|
|AGESA
|20,90
|4.569.796
|% -8,97
|
|IHEVA
|1,00
|38.909.577
|% -7,41
|
|THYAO
|25,82
|4.242.746.847
|% -5,42
|
|KRDMD
|11,76
|2.344.117.079
|% 3,89
|
|EREGL
|31,06
|2.224.852.085
|% -0,32
|
|TUPRS
|191,70
|1.401.720.437
|% 6,56
|
|GARAN
|11,15
|1.256.236.556
|% -2,02
|
|YKBNK
|3,55
|771.095.327
|% -3,27
|
|KRDMD
|11,76
|2.344.117.079
|% 3,89
|
|THYAO
|25,82
|4.242.746.847
|% -5,42
|
|EKGYO
|1,99
|310.008.718
|% -2,45
|
|KARSN
|3,77
|584.968.525
|% -4,07
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7960
|13,8132
|% 0,13
|
|Euro
|15,5209
|15,5789
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,4622
|18,5548
|% 0,08
|
|Frank
|14,9763
|15,0665
|% 0,87
|
|Riyal
|3,6721
|3,6905
|% 0,15
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,21
|
|Altın Gr.
|850
|851
|11,92
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,15
|
|B. Petrol
|97,73
|97,73
|3,61
|