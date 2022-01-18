***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
18.01.2022 11:18
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Banka’nın bağış ve yardım ilkelerine internet sitemizin Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Bağış ve Yardım İlkeleri bölümünden ulaşılabilmektedir.
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994834
BIST
14:342.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -17,26
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:3413,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1041
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:3415,4346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1004
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:34788,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,88
|Açılış
|: 788,00
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:34
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|42.767.755
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|KRSTL
|5,17
|70.155.502
|% 8,16
|
|KUTPO
|100,80
|112.235.019
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.921.717
|% -9,98
|
|THYAO
|27,70
|2.310.011.811
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,47
|1.744.615.964
|% -2,27
|
|GARAN
|12,01
|1.330.195.783
|% 0,17
|
|YKBNK
|4,10
|1.238.501.488
|% 1,74
|
|AKBNK
|7,79
|1.080.809.249
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,10
|1.238.501.488
|% 1,74
|
|HALKB
|5,54
|895.677.286
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,49
|395.103.304
|% -0,80
|
|AKBNK
|7,79
|1.080.809.249
|% 0,52
|
|KRDMD
|12,47
|1.744.615.964
|% -2,27
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5388
|13,5416
|% 0,77
|
|Euro
|15,4245
|15,4346
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,3748
|18,4669
|% 0,53
|
|Frank
|14,7303
|14,8191
|% 0,64
|
|Riyal
|3,5965
|3,6146
|% 0,74
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,55
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,88
|
|Cumhuriyet
|5.235
|5.315
|16,00
|
|Tam
|5.207
|5.339
|8,90
|
|Yarım
|2.517
|2.582
|4,31
|
|Çeyrek
|1.262
|1.291
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,57
|87,57
|1,09
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 45 kaybederek (% -0.97 ) 2, 289
-
14:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, EKGYO
-
14:49XU100
Endeks 2, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 19, 179.00 milyon TL de
-
14:49PRKAB
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 932, 609 adet işlem
-
14:45KUTPO
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 473 adet işlem