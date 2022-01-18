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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

18.01.2022 11:18
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) -


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Banka’nın bağış ve yardım ilkelerine internet sitemizin Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Bağış ve Yardım İlkeleri bölümünden ulaşılabilmektedir.
1.4. Oy Hakları

1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994834


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BIST En Aktif Hisseler14:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,74 42.767.755 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
KRSTL 5,17 70.155.502 % 8,16  
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14:34 Alış Satış %  
Dolar 13,5388 13,5416 % 0,77  
Euro 15,4245 15,4346 % 0,65  
Sterlin 18,3748 18,4669 % 0,53  
Frank 14,7303 14,8191 % 0,64  
Riyal 3,5965 3,6146 % 0,74  
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14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -5,55  
Altın Gr. 788 788 1,88  
Cumhuriyet 5.235 5.315 16,00  
Tam 5.207 5.339 8,90  
Yarım 2.517 2.582 4,31  
Çeyrek 1.262 1.291 2,15  
Gümüş.Ons 22,91 22,95 -0,09  
Gümüş Gr. 9,94 9,96 -0,01  
B. Petrol 87,57 87,57 1,09  
Seans Raporu 14:34
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