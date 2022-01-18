***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
18.01.2022 11:18
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu başkanının adı
Adnan Bali
İcra başkanı / genel müdürün adı
Hakan Aran
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 / %9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994835
BIST
13:482.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -16,88
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
13:4813,5496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1121
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
13:4815,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1039
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
13:48787,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,81
|Açılış
|: 787,93
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler13:48
|EMNIS
|28,62
|565.932
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|1.859.504
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.011.754
|% 9,99
|
|KSTUR
|303,00
|953.896
|% 9,27
|
|IZTAR
|22,84
|39.038.783
|% 8,76
|
|QNBFL
|96,30
|542.537
|% -10,00
|
|PKENT
|329,10
|63.859.382
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|4.149.332
|% -9,97
|
|AKFGY
|7,19
|40.327.057
|% -9,90
|
|KUTPO
|101,60
|98.013.513
|% -9,29
|
|THYAO
|27,74
|2.068.444.129
|% -1,91
|
|KRDMD
|12,55
|1.479.333.166
|% -1,65
|
|GARAN
|11,99
|1.203.899.919
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,09
|1.125.348.051
|% 1,49
|
|EREGL
|30,20
|987.251.973
|% -1,18
|
|YKBNK
|4,09
|1.125.348.051
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,48
|387.935.257
|% -1,20
|
|HALKB
|5,59
|786.284.904
|% 2,57
|
|AKBNK
|7,80
|961.781.332
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,55
|1.479.333.166
|% -1,65
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5335
|13,5496
|% 0,83
|
|Euro
|15,4221
|15,4381
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,3753
|18,4675
|% 0,53
|
|Frank
|14,7415
|14,8303
|% 0,72
|
|Riyal
|3,5972
|3,6152
|% 0,76
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-8,91
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,96
|
|Cumhuriyet
|5.229
|5.308
|9,00
|
|Tam
|5.209
|5.340
|9,68
|
|Yarım
|2.518
|2.583
|4,69
|
|Çeyrek
|1.263
|1.291
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,59
|87,59
|1,11
|