***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
28.10.2021 15:23
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
01.10.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
27.10.2021
Davanın Konusu
Genel Kurul karar iptali
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Nebil İzgi
Davanın Tutarı
10.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi-2021/633 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
10.03.2022
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Mehmet Nebil İzgi vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu paylara ödenen temettülere ilişkin kararın ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin yokluğunun tespiti talepleriyle dava açılmıştır. Dava konusu edilen Genel Kurul kararı, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973221
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0862
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0979
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35555,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 7,71
|Açılış
|: 555,68
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5604
|9,5663
|% 0,91
|
|Euro
|11,1122
|11,1250
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,1410
|13,2069
|% 1,16
|
|Frank
|10,3979
|10,4605
|% 1,06
|
|Riyal
|2,5483
|2,5611
|% 1,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|1,62
|
|Altın Gr.
|556
|556
|7,71
|
|Cumhuriyet
|3.653
|3.709
|50,00
|
|Tam
|3.634
|3.725
|44,15
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|21,36
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,67
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|0,09
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:41
AYEN, EGPRO, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41
TIRE, TURSG, KTSKR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
DESPC, SELVA, BIOEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
GOODY, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15MAKTK
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 890 adet işlem