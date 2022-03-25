***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi01.10.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi27.10.2021Davanın KonusuGenel Kurul karar iptaliKarşı Taraf(lar)Mehmet Nebil İzgiDavanın Tutarı10.000 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi-2021/633 EsasDavanın Duruşma Tarihi24.03.2022Alınan KararDavanın ReddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİlgi: 28.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Mehmet Nebil İzgi vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu paylara ödenen temettülere ilişkin kararın ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin yokluğunun tespiti talepleriyle dava açıldığı duyurulmuştu. Mahkemece, 24.03.2022 tarihli duruşmada, 31.05.1991 tarihli Bankamız Genel Kurul Kararının yokluğunun tespiti talebinin reddine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012970BIST