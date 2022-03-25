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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

25.03.2022 13:46
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
01.10.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
27.10.2021
Davanın Konusu
Genel Kurul karar iptali
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Nebil İzgi
Davanın Tutarı
10.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi-2021/633 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
24.03.2022
Alınan Karar
Davanın Reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

İlgi: 28.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Mehmet Nebil İzgi vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu paylara ödenen temettülere ilişkin kararın ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin yokluğunun tespiti talepleriyle dava açıldığı duyurulmuştu. Mahkemece, 24.03.2022 tarihli duruşmada, 31.05.1991 tarihli Bankamız Genel Kurul Kararının yokluğunun tespiti talebinin reddine karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012970


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