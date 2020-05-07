***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 02.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Global Medium Term Note (GMTN) programının 7 milyar ABD Doları limit ile güncellendiği duyurulmuştu. Bankamız, söz konusu programın 2020 yılı senelik güncellemesini aynı tutar ile tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843394BIST