***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 17:23
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Global Medium Term Note (GMTN) programının 7 milyar ABD Doları limit ile güncellendiği duyurulmuştu. Bankamız, söz konusu programın 2020 yılı senelik güncellemesini aynı tutar ile tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843394
BIST
17:1398.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 64,14
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:137,1797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0195
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:137,7550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:13391,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,41
|Açılış
|: 391,71
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|135.690.504
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.105.638
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.971.795
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,84
|23.113.548
|% -8,84
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|TMPOL
|5,67
|5.421.787
|% -3,74
|
|TKNSA
|7,39
|78.661.451
|% -3,27
|
|SOKM
|11,20
|310.787.213
|% 8,53
|
|ULUUN
|10,38
|293.644.217
|% 9,96
|
|PGSUS
|52,10
|222.843.626
|% -0,10
|
|KOZAL
|75,20
|177.119.601
|% -0,79
|
|AVOD
|2,53
|148.097.780
|% 3,69
|
|ODAS
|1,84
|133.252.360
|% 1,10
|
|ADESE
|1,50
|106.055.571
|% 2,74
|
|AVOD
|2,53
|148.097.780
|% 3,69
|
|IHLGM
|1,07
|49.375.566
|% 0,00
|
|ULUUN
|10,38
|293.644.217
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7711
|8,8150
|% -1,00
|
|Frank
|7,2952
|7,3392
|% -0,83
|
|Riyal
|1,9010
|1,9106
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,87
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.553
|4,20
|
|Tam
|2.571
|2.620
|4,20
|
|Yarım
|1.255
|1.281
|2,10
|
|Çeyrek
|625
|640
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|31,40
|31,40
|1,68
|
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