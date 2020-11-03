***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 10:21
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 448 milyon Euro ve 238 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Libor+%2,50 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885591
BIST
10:221.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:228,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:229,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8646
En Düşük
9,7754
10:22513,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 513,90
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:22
|KARTN
|2.193,40
|70.331.508
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,41
|223.240.447
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,37
|198.520.445
|% -1,17
|
|GARAN
|6,65
|160.217.338
|% 0,61
|
|ODAS
|3,30
|153.205.476
|% 3,45
|
|ASELS
|17,46
|113.175.973
|% -0,96
|
|TSKB
|2,41
|223.240.447
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,37
|198.520.445
|% -1,17
|
|ODAS
|3,30
|153.205.476
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,22
|84.221.725
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,74
|60.046.315
|% 1,75
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4519
|8,4563
|% 0,19
|
|Euro
|9,8551
|9,8646
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,8893
|10,9439
|% 0,19
|
|Frank
|9,1633
|9,2185
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2456
|2,2569
|% 0,08
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-6,66
|
|Altın Gr.
|514
|514
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,85
|38,85
|-0,12
|