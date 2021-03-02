***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.03.2021 tarihinde aldığı karar ile 2020 yılı kar dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına 02.04.2021 tarihinde başlanması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914698BIST