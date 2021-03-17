***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 17:14
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapılan ihaleler sonucunda, Bankamız takipteki krediler portföyünün 745.485.561 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 71.850.000 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Emir Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Hedef Varlık Yönetim A.Ş. ve Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918810
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,6290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1438
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1607
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,1013
En Düşük
8,9020
18:05422,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,36
|Açılış
|: 422,27
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,13
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6207
|7,6290
|% 1,92
|
|Euro
|9,0741
|9,0844
|% 1,80
|
|Sterlin
|10,5197
|10,5724
|% 1,43
|
|Frank
|8,1578
|8,2070
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0220
|2,0321
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,47
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,46
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,08
|
|B. Petrol
|67,46
|67,46
|-0,93
|