***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapılan ihaleler sonucunda, Bankamız takipteki krediler portföyünün 745.485.561 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 71.850.000 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Emir Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Hedef Varlık Yönetim A.Ş. ve Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918810BIST