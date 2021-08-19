***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız nezdinde 2018 yılına ilişkin yürütülen tam vergi incelemesi sonucunda muhtelif konularda 37.012.595,68 TL vergi, 55.510.374,75 TL ceza olmak üzere toplam 92.522.970,43 TL tarhiyat gerçekleştirilmiştir. Bankamızca yasal yollara başvurulması dahil olmak üzere alınacak aksiyonlar değerlendirilmekte olup gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959448BIST