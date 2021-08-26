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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.08.2021 15:38



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.08.2021 tarihli toplantısında Başkent Kurumsal Şube Müdürü Sayın Can Yücel'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960577


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