***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2021 15:38
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.08.2021 tarihli toplantısında Başkent Kurumsal Şube Müdürü Sayın Can Yücel'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960577
BIST
16:521.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.450
16:528,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3983
En Düşük
8,3461
16:529,8941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0264
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
16:52482,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 482,36
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|KTSKR
|62,05
|54.334.520
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.777.529
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.675.064
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.083.283
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.362.676
|% -9,95
|
|SRVGY
|71,00
|21.345.671
|% -8,62
|
|DOBUR
|23,22
|1.011.250
|% -8,00
|
|THYAO
|12,84
|1.318.855.190
|% 2,72
|
|GARAN
|9,48
|900.169.383
|% -0,52
|
|BRLSM
|11,35
|733.046.797
|% -6,35
|
|GESAN
|24,62
|587.362.676
|% -9,95
|
|PETKM
|6,11
|421.924.903
|% -0,16
|
|MRGYO
|1,15
|415.514.274
|% -5,74
|
|ODAS
|1,46
|202.408.647
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,54
|342.771.712
|% -0,39
|
|THYAO
|12,84
|1.318.855.190
|% 2,72
|
|GARAN
|9,48
|900.169.383
|% -0,52
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3944
|8,3983
|% 0,32
|
|Euro
|9,8881
|9,8941
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,4746
|11,5322
|% -0,06
|
|Frank
|9,1010
|9,1559
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% 0,30
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,92
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.194
|3.243
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-4,36
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-2,10
|
|Çeyrek
|772
|789
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,37
|70,37
|-0,91
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:01XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 9, 229.00 milyon TL de
-
17:01BIOEN
Yüzde 6.54 oranında artışla 28.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 268, 868 adet işlem
-
17:00DARDL
Yüzde 5.42 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 960, 728 adet işlem
-
16:59DARDL
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 960, 425 adet işlem
-
16:58FMIZP
Yüzde 4.05 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 160 adet işlem