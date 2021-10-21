***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 17:54
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2011, 11.03.2013, 15.08.2013, 16.09.2013, 04.06.2015, 17.06.2015, 16.05.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.11.2011, 11.03.2013, 15.08.2013, 16.09.2013, 04.06.2015, 17.06.2015 ve 16.05.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızla Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Bankamızca Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılmış olan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığı ve söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı Bankamızca Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu, temyiz talebimizin Danıştay tarafından reddedildiği ve Bankamızca karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu kararın Bankamız lehine bozulmasının akabinde ilk derece mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesinin anılan Danıştay kararına direnerek bozma kararına uymamaya ve davanın reddine karar vermesi üzerine Bankamız tarafından kararın bozulması amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz başvurusunda bulunulmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971723
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|541
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|3.624
|70,00
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|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
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|1.761
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|Çeyrek
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