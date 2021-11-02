***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 19:10
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan ve Bankamız nezdinde 2018 yılına ilişkin yürütülen tam vergi incelemesi sonucunda tarhiyata konu edilen kalemlerden "Kurumlar Vergisi Stopajı" ve "KDV Stopajı" için 7326 sayılı Kanundan yararlanılmak suretiyle toplam 3.689.245,78 TL ödenmiş her iki kalem için tarh edilmiş olan sırasıyla 7.260.016,18 TL vergi ve 10.890.024,33 TL ceza ortadan kalkmıştır. Tarhiyata konu bakiye tutar ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974078
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0571
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0486
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05550,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,08
|Açılış
|: 550,92
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5857
|9,5941
|% 0,61
|
|Euro
|11,1025
|11,1197
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,0148
|13,0801
|% 0,17
|
|Frank
|10,4472
|10,5101
|% 0,01
|
|Riyal
|2,5489
|2,5617
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-5,87
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,90
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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