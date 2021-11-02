***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 19.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan ve Bankamız nezdinde 2018 yılına ilişkin yürütülen tam vergi incelemesi sonucunda tarhiyata konu edilen kalemlerden "Kurumlar Vergisi Stopajı" ve "KDV Stopajı" için 7326 sayılı Kanundan yararlanılmak suretiyle toplam 3.689.245,78 TL ödenmiş her iki kalem için tarh edilmiş olan sırasıyla 7.260.016,18 TL vergi ve 10.890.024,33 TL ceza ortadan kalkmıştır. Tarhiyata konu bakiye tutar ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974078BIST