***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2021 09:36
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 434 milyon Euro ve 328 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilimi için Euribor+%1,75, ABD Doları dilimi için Libor+%2,15 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976741
BIST
11:001.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,94
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.639
En Düşük
1.621
11:009,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0949
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,9437
En Düşük
9,8289
11:0011,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1032
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4319
En Düşük
11,2896
11:00592,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 6,50
|Açılış
|: 592,84
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
592,94
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler10:57
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,85
|14.641.289
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|62.278.381
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,44
|9.817.087
|% 9,61
|
|DOAS
|40,86
|69.034.172
|% 8,21
|
|KZBGY
|35,56
|55.183.239
|% -9,97
|
|BASGZ
|17,40
|139.342.785
|% -9,42
|
|VAKFN
|6,46
|22.748.673
|% -4,72
|
|IZFAS
|6,39
|1.148.451
|% -4,48
|
|DMSAS
|8,36
|15.240.043
|% -3,91
|
|PETKM
|7,51
|1.098.848.174
|% 3,59
|
|GARAN
|10,70
|367.183.592
|% -0,28
|
|THYAO
|18,25
|353.871.581
|% 0,66
|
|EREGL
|19,56
|326.591.683
|% 1,09
|
|KRDMD
|7,45
|296.597.628
|% 1,92
|
|PETKM
|7,51
|1.098.848.174
|% 3,59
|
|ADESE
|1,35
|62.278.381
|% 9,76
|
|TSKB
|1,63
|67.747.068
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,45
|296.597.628
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,10
|79.423.365
|% -0,47
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9290
|9,9353
|% 0,95
|
|Euro
|11,3912
|11,3995
|% 0,90
|
|Sterlin
|13,2515
|13,3180
|% 0,72
|
|Frank
|10,7550
|10,8198
|% 0,77
|
|Riyal
|2,6391
|2,6524
|% 0,87
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,47
|
|Altın Gr.
|591
|591
|4,89
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,92
|7,93
|0,12
|
|B. Petrol
|82,71
|82,71
|0,07
|