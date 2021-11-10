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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2021 09:36
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamız 434 milyon Euro ve 328 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilimi için Euribor+%1,75, ABD Doları dilimi için Libor+%2,15 olarak gerçekleşmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976741


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BIST En Aktif Hisseler10:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 11.668.133 % 10,00  
OYLUM 8,85 14.641.289 % 9,94  
ADESE 1,35 62.278.381 % 9,76  
OZRDN 8,44 9.817.087 % 9,61  
DOAS 40,86 69.034.172 % 8,21  
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10:57 Alış Satış %  
Dolar 9,9290 9,9353 % 0,95  
Euro 11,3912 11,3995 % 0,90  
Sterlin 13,2515 13,3180 % 0,72  
Frank 10,7550 10,8198 % 0,77  
Riyal 2,6391 2,6524 % 0,87  
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10:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 3,47  
Altın Gr. 591 591 4,89  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,25  
Gümüş Gr. 7,92 7,93 0,12  
B. Petrol 82,71 82,71 0,07  
Seans Raporu 10:57
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