***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 11:03
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Global Medium Term Note (GMTN) programının 7 milyar ABD Doları limit ile güncellendiği duyurulmuştu. Bankamız, söz konusu programın 2022 yılı senelik güncellemesini aynı tutar ile tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033257
BIST
12:402.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,30
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
12:4016,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0500
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4302
En Düşük
16,3367
12:4017,6519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0138
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
12:40978,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,73
|Açılış
|: 978,17
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler12:40
|MRGYO
|1,54
|18.700.395
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.523.394
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.372.256
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|AKSA
|60,25
|221.270.210
|% 8,36
|
|KZBGY
|69,75
|19.617.186
|% -9,94
|
|AVGYO
|3,11
|17.668.732
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AKFGY
|2,35
|153.037.405
|% -4,86
|
|ATAGY
|3,60
|920.372
|% -4,00
|
|THYAO
|49,06
|3.650.453.602
|% -0,93
|
|SASA
|35,78
|1.183.286.595
|% 4,68
|
|GARAN
|14,69
|1.111.941.663
|% 2,23
|
|TUPRS
|271,70
|1.099.609.857
|% 4,90
|
|ASELS
|24,36
|903.080.270
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,72
|479.661.877
|% 1,12
|
|DOHOL
|4,02
|675.284.669
|% 1,77
|
|YKBNK
|4,65
|667.568.037
|% 2,20
|
|TSKB
|2,24
|309.699.062
|% 6,16
|
|SKBNK
|1,27
|146.711.577
|% 1,60
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4187
|16,4302
|% 0,31
|
|Euro
|17,6305
|17,6519
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,6434
|20,7470
|% -0,10
|
|Frank
|17,0586
|17,1613
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3646
|4,3865
|% 0,26
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,09
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.603
|8,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|3,40
|
|Yarım
|3.127
|3.208
|1,65
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,87
|