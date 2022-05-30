Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2022 11:03
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız.    İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Global Medium Term Note (GMTN) programının 7 milyar ABD Doları limit ile güncellendiği duyurulmuştu. Bankamız, söz konusu programın 2022 yılı senelik güncellemesini aynı tutar ile tamamlamıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033257


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:402.537
Değişim :  0,41% |  10,30
Açılış :  2.539  
Önceki Kapanış :  2.527  
En Yüksek
2.554 En Düşük
2.528
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 1,54 18.700.395 % 10,00  
SILVR 14,13 6.523.394 % 9,96  
OZRDN 11,74 2.372.256 % 9,93  
OTTO 38,74 172.161 % 9,44  
AKSA 60,25 221.270.210 % 8,36  
daha fazla
12:40 Alış Satış %  
Dolar 16,4187 16,4302 % 0,31  
Euro 17,6305 17,6519 % -0,08  
Sterlin 20,6434 20,7470 % -0,10  
Frank 17,0586 17,1613 % 0,12  
Riyal 4,3646 4,3865 % 0,26  
daha fazla
12:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -5,09  
Altın Gr. 978 978 0,73  
Cumhuriyet 6.504 6.603 8,00  
Tam 6.470 6.631 3,40  
Yarım 3.127 3.208 1,65  
Çeyrek 1.568 1.604 0,83  
Gümüş.Ons 21,83 21,87 -0,14  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,04  
B. Petrol 119 119 1,87  
Seans Raporu 12:40
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru