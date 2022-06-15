***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2010, 31.03.2011, 30.03.2012, 02.04.2012, 29.03.2013, 28.03.2014, 31.03.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2010-2015 yıllarına ait Bankamız Genel Kurul Toplantıları ve Hissedarlar Özel Toplantılarına ilişkin Hazır Bulunanlar Listeleri kişisel verilerin kapatılması suretiyle tekraren iletilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037477BIST