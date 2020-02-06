***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.02.2020 11:30
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 800.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,76
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,08
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB62017
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 819.632.881
İhraç Fiyatı 0,96816
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 28.01.2020 ve 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 800 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 800 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,2 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.1225 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 819,6 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817316
BIST
13:23123.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.177,99
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
13:235,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
13:236,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
13:23301,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,57
|Açılış
|: 301,06
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,28
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,50
|10.947.116
|% 11,79
|
|GYHOL
|29,80
|10.825.615
|% 11,61
|
|CEOEM
|8,46
|35.837.736
|% 11,61
|
|PRZMA
|5,31
|2.070.298
|% 10,17
|
|IZFAS
|2,21
|1.473.929
|% 9,95
|
|DOKTA
|64,05
|3.338.927
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|56.934
|% -9,09
|
|SALIX
|7,25
|15.675
|% -8,23
|
|BRKO
|0,36
|354.433
|% -5,26
|
|EGCYO
|0,44
|30.746
|% -4,35
|
|THYAO
|14,85
|1.035.329.744
|% 1,64
|
|ODAS
|2,27
|411.586.107
|% 2,25
|
|SASA
|9,76
|366.469.596
|% 3,17
|
|SISE
|5,61
|336.423.531
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,14
|327.341.670
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|411.586.107
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,78
|218.594.921
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,14
|327.341.670
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,96
|290.443.697
|% 2,07
|
|CEMAS
|1,25
|107.019.612
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7454
|7,7842
|% -0,01
|
|Frank
|6,1224
|6,1593
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.564
|6,57
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,56
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,97
|
|Yarım
|960
|984
|4,82
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,41
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|0,17
|