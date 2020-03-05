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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.03.2020 15:14
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu kupon ve itfa ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB32010
Satışa Başlanma Tarihi 11.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 3,7059 14,8236 16,2916 25.941.300 Evet
2 05.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 2,7453 11,52 12,03 19.217.100 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 700.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 700.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, TRFTISB32010 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. kupon ve itfa ödemesi 5 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824536


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BRKSN 3,08 6.067.431 % 14,93  
BURCE 7,63 11.271.170 % 14,91  
BURVA 16,50 383.211 % 13,32  
QNBFB 51,70 1.735.733 % 10,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8554 7,8948 % 0,75  
Frank 6,3908 6,4293 % 1,00  
Riyal 1,6214 1,6295 % 0,41  
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Alış Satış %  
Gümüş.Ons 17,29 17,31 0,05  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 0,03  
Seans Raporu
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