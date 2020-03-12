***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.06.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTISB62025Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.008.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 91 gün vadeli, 11.008.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 12.03.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827428BIST